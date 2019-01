Madrugada de domingo para segunda terá único eclipse total do ano

O eclipse total da Lua vai ocorrer na madrugada desta segunda-feira, 21, e poderá ser visto em todo o Brasil. Além do eclipse completo, o único do ano, também será possível observar a “super Lua“, quando o satélite natural está mais próximo da Terra. Porém, para ver o fenômeno, será preciso dormir bem tarde.

Pelo horário de Brasília, a Lua começará a entrar na sombra da Terra à 1h33, mas ficará encoberta totalmente só a partir das 2h41, permanecendo assim até 3h43, quando começa a sair da sombra. Às 4h51 a Lua já estará totalmente iluminada pelo Sol novamente.

Durante o eclipse, a Lua ficará avermelhada, fenômeno conhecido como “Lua de Sangue”.

Os eclipses lunares ocorrem quando a Lua penetra no cone de sombra da Terra, o que só pode acontecer na fase de Lua cheia.

O fenômeno com essas duas características, totalmente visível no País e com “super Lua”, só voltará a ocorrer em 2022. Neste ano, teremos cinco eclipses: três do Sol e dois da Lua. Somente este de segunda será totalmente visível no Brasil.

(Com Estadão Conteúdo e AFP)