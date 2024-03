Fim de semana será de temperaturas recordes no Sul e no Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho (grande perigo) de altas temperaturas para parte dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Neste sábado, 16, as temperaturas podem ficar até cinco graus centigrados acima da média, atingindo 35ºC nas capitais paulista e sul-mato-grossense, 33ºC em Curitiba e 31ºC em Florianópolis.

A previsão é de que a onda de calor dure pelo menos até quarta-feira, quando as temperaturas começam a diminuir e a umidade passa a ganhar mais espaço. De acordo com o Inmet, o alerta é emitido devido aos riscos de acidente e de riscos a saúde devido aos eventos de intensidade excepcional — a instrução é de que, em caso de dúvidas, se contate a Defesa Civil através do telefone 199.

Recorde no Rio

O calor extremo também atingiu o Rio de Janeiro, onde o aviso do Inmet é amarelo (perigo potencial). Segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura da capital fluminense, a sensação térmica na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade, foi de 60,1ºC, às 10h20 deste sábado, a maior já medida.

O calorão é provocado por um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias. Embora o fenômeno El Niño já tenha passado do pico, registrado no final do ano passado, ele continua influenciando o clima. Ao manter o ar seco e impedir a formação de nuvens, as temperaturas naturalmente sobem. O El Niño deve acabar em meados de abril e o clima deve retornar à neutralidade. Até lá, seu impacto continuará sendo sentido.

No Rio Grande do Sul a onda já começa a enfraquecer, embora as temperaturas continuem altas. Por lá, também há um alerta laranja (perigo) que abrange todo o estado e um alerta vermelho para acumulados de chuva nas regiões sudoeste e centro-ocidental do estado — nessas áreas, o montante pode ultrapassar os 60 milímetros por hora e os 100 milímetros por dia. O Inmet recomenda cuidado com as encostas, desligar aparelhos eletrônicos das tomadas, se manter sob abrigo e proteger pertences com sacos plásticos em caso de inundações. Dúvidas podem ser tiradas com a Defesa Civil, através do telefone 199, ou com o corpo de bombeiros, através do 193.