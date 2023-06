Destroços são encontrados em busca por submersível desaparecido

A Guarda Costeira Americana anunciou que destroços foram encontrados na região de busca pelo submersível desaparecido, no Atlântico Norte. Os detritos foram detectados por um veículo controlado remotamente (ROVs, na sigla em inglês) próximo a área de naufrágio do Titanic. Especialistas estão avaliando o material.

“Um campo de destroços foi descoberto dentro da área de busca por um ROV perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações” diz o Tuíte da Guarda Costeira.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

O submersível Titan, da empresa OceanGate Expeditions desapareceu no último domingo, 18, e desde lá os olhos do mundo estão voltados para a região em espera por mais informações. Especialistas estimam que o ar respirável do veículo deveria se esgotar nesta quinta-feira, 22, e por isso, militares americanos e canadenses correm contra o tempo para encontrá-lo – o esforço envolve aviões com sonares capazes de detectar submarinos e ROVs que monitoram uma região de cerca de 26 mil quilômetros quadrados.

Na última quarta-feira, 21, o grupo de buscar disse ter ouvido um ruído subaquático na região, mas nada foi encontrado depois disso. A França também disse que enviaria uma equipe para auxiliar na procura.

O submersível Titan, operado pela empresa com sede nos Estados Unidos, começou sua descida submarina às 6h de domingo, no horário local. A embarcação utilizava o equipamento de internet da Starlink, empresa de Elon Musk, para manter contato com um navio na superfície, mas essa conexão foi perdida alguns minutos após a descida, que duraria cerca de duas horas até chegar às ruínas do Titanic. Cinco passageiros estavam a bordo: o empresário britânico Hamish Harding; o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, de 19 anos; o ex-mergulhador da Marinha francesa Paul-Henry Nargeolet; e Stockton Rush, CEO da OceanGate.

Em 2018, um grupo de especialistas que incluía oceanógrafos, executivos de empresas submersíveis e exploradores de águas profundas, alertaram que tinham preocupação com o design da embarcação e temiam que o Titan não tivesse seguido os procedimentos de certificação padrão.

O Titanic afundou na madrugada de 15 de abril de 1912, em sua viagem inaugural da Inglaterra para Nova York, depois de bater em um iceberg, matando mais de 1.500 pessoas. Os destroços foram encontrados em 1985, divididos em duas seções principais, a cerca de 400 milhas de Newfoundland, no leste do Canadá, e desde então têm atraído a atenção de especialistas e amadores.