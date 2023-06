Submersível desaparece no Atlântico Norte, na área onde Titanic naufragou

O Titanic continua a criar manchetes, mais de 110 anos após o naufrágio, no Atlântico Norte. Nesta segunda-feira, 19, um submersível desapareceu na região e deu início a uma operação de busca e resgate da Guarda Costeira dos Estados Unidos, segundo informações da agência e da empresa de turismo que operam a embarcação.

A suboficial Lourdes Putnam confirmou ao jornal The New York Times que oficiais da Guarda Costeira estavam procurando o submersível, que é operado pela OceanGate Expeditions. Não ficou claro quantas pessoas estavam a bordo do navio, e Putnam não deu mais detalhes. O site da empresa disse que seus submersíveis transportam até cinco pessoas.

Uma porta-voz da Guarda Costeira do Canadá disse ao NYT que uma aeronave militar e um navio da Guarda Costeira foram mobilizados para ajudar na busca pelo submersível desaparecido. O navio, Kopit Hopson 1752, estava no leste da Terra Nova e se dirigia para a área de busca.

Hamish Harding, presidente da empresa de aviação Action Aviation, está entre os que estavam a bordo do submersível desaparecido, de acordo com Mark Butler, diretor administrativo da empresa. Harding escreveu em sua página do Facebook no sábado que uma expedição havia sido planejada para domingo: “Uma janela meteorológica acaba de se abrir”.

Em comunicado após o desaparecimento do submersível, a empresa disse que estava explorando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança. “Todo o nosso foco está nos membros da tripulação do submersível e suas famílias”, disse um comunicado. “Estamos profundamente gratos pela ampla assistência que recebemos de várias agências governamentais e empresas de alto mar em nossos esforços para restabelecer o contato com o submersível.”

Em 2021, a OceanGate Expeditions iniciou o que esperava se tornar uma viagem anual para registrar a deterioração do icônico transatlântico que atingiu um iceberg e afundou em 1912. A empresa disse na época que, além de arqueólogos e biólogos marinhos, as expedições também incluiriam cerca de 40 turistas pagos que se revezariam na operação do equipamento de sonar e na execução de outras tarefas no submersível para cinco pessoas. O grupo inicial de turistas que estava financiando a expedição gastou entre 100.000 e 150.000 dólares cada.

Uma publicação no blog da OceanGate, datada de 10 de maio, dizia que a empresa voltaria ao local do naufrágio do Titanic pelo terceiro ano consecutivo: “Nossa tripulação preparou diligentemente nosso equipamento e atualizou nossas listas de verificação para a Expedição Titanic 2023, mas sempre esperamos novos desafios. Estamos iniciando nossa Expedição ao Titanic mais cedo do que o normal e rastreamos todas as postagens de mídia social que mostram icebergs e gelo marinho na área”.

O Titanic afundou na madrugada de 15 de abril de 1912, em sua viagem inaugural da Inglaterra para Nova York, depois de bater em um iceberg, matando mais de 1.500 pessoas. Os destroços foram encontrados em 1985, divididos em duas seções principais, a cerca de 400 milhas de Newfoundland, no leste do Canadá, e desde então têm atraído a atenção de especialistas e amadores.