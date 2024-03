De rabo preso: estudo revela por que humanos perderam prolongamento

Humanos são descendentes diretos dos primatas, animais inteligentes, possuidores do poderoso polegar opositor, mas incapazes de dominar os ambientes terrestres. O que permitiu então que os humanos descessem das árvores para construir seu império sobre a Terra? As respostas são diversas, mas um fenômeno foi crucial: perder as quase onipresentes caudas – e agora um estudo revela como isso ocorreu.

De acordo com um artigo científico publicado na Nature, uma única mutação foi responsável por fazer com que hominídeos e os primatas evolutivamente mais próximos perdessem o rabo. “Nós ficamos surpresos e animados!”, disse a VEJA a pesquisadora da Universidade de Nova Iorque e autora do artigo Itai Yanai. “É maravilhoso ver que uma alteração genética tão pequena pode causar uma mudança anatômica tão importante.”

O gene em questão é o TBXT, também conhecido como brachyury, palavra que significa “pequeno rabo” em grego. Pesquisadores já sabiam, desde a década de 1920, que esse elemento estava relacionado ao desenvolvimento da cauda em animais, mas é a primeira vez que identificam que foi precisamente uma mutação nesse gene que causou o desaparecimento desse órgão em ancestrais dos humanos.

Que benefícios isso promoveu?

Não foi exatamente nos hominídeos que o rabo foi perdido, porque alguns primatas como chimpanzés e gorilas também não tem esse apetrecho biológico. “Uma cauda pode ser vantajosa quando você mora em árvores, mas quando se faz a transição para a terra, ela se torna um empecilho”, diz a autora. “Perdê-la pode ter oferecido uma vantagem evolutiva, pois facilitou a locomoção bípede.”

Como isso foi descoberto?

No início a pergunta dos pesquisadores foi simples: Será que conseguimos descobrir o meio genético pelo qual perdemos a cauda? para responder, os pesquisadores investigaram 140 genes ligados ao desenvolvimento do rabo em vertebrados e descobriram que, em um determinado momento, os ancestrais dos humanos passaram a carregar um mutação no brachyury que coincidiu com o não desenvolvimento da cauda.

Para ter certeza de que isso era verdade, eles modificaram geneticamente alguns camundongos para inserir essa mutação específica no gene TBXT e boom! o rabo deixou de se desenvolver. “Temos boas evidências de que a mutação aconteceu há cerca de 25 milhões de anos, quando os ancestrais hominóides começaram a se divergir dos antepassados”, afirma Yanai.

Curiosamente, essa mutação também aumenta a possibilidade de falhas no desenvolvimento, provocando uma anomalia parecida com a espinha bífida, uma má formação congênita observada em alguns bebês humanos. “Isto sugere evolutivamente era tão importante perder a cauda que, apesar de criarmos o potencial para esta condição, a alteração permaneceu nos indivíduos”, diz a pesquisadora.