Conheça os três vencedores do Prêmio Nobel de Química de 2022

Atualizado em 5 out 2022, 09h07 - Publicado em 5 out 2022, 09h00

A Academia Real das Ciências da Suécia anunciou nesta quarta-feira, 5, os vencedores do Prêmio Nobel de Química deste ano. Os escolhidos foram os americanos Carolyn R. Bertozzi e K. Barry Sharpless e o dinamarquês Morten Meldal. O trio foi laureado por ter criado uma ferramenta de criação de moléculas a partir do “desenvolvimento da química do clique e da química bioortogonal”, de acordo com o comunicado oficial.

Até agora, Bertozzi é a única mulher a ser premiada neste ano. E é uma das oito mulheres que estão entre as 187 pessoas agraciadas com o Nobel de Química. Já Meldal foi selecionado pela segunda vez. Em 2001 foi laureado por outro trabalho na área.

O trabalho do trio encontrou uma maneira eficiente de reunir moléculas diferentes, como se fossem blocos de montar, para criar outras estruturas mais complexas até mesmo dentro de organismos vivos. As descobertas têm sido usadas pela indústria farmacêutica para desenvolver medicamentos mais efetivos contra o câncer.

“A química do clique é quase tão simples quanto o nome sugere”, disse Johan Aqvist, membro do comitê de química da Academia Real Sueca. “É sobre juntar moléculas. Imagine que você pode colocar fivelas em diferentes blocos de montar. E, depois, você pode juntar esses blocos e criar moléculas maiores, mais variadas e complexas”, afirmou. O campo de pesquisa ainda está no início e os pesquisadores acreditam que há muitas reações que devem ser investigadas e poderão ser usadas em áreas como biotecnologia e diagnóstico e tratamento de doenças diversas.

Agora, os três vão dividir igualmente o prêmio de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 4,8 milhões de reais.

Na segunda-feira 3, o cientista sueco Svante Pääbo recebeu o Nobel de Medicina por seu trabalho de sequenciamento do genoma do Homem de Neandertal e por ajudar a criar o campo científico da paleogenética. Na terça 4, o francês Alain Aspect, o norte-americano John F. Clauser e o austríaco Anton Zeilinger foram laureados o Nobel de Física por estudos inovadores sobre a mecânica quântica, um campo da Física que investiga o comportamento de partículas minúsculas como átomos, elétrons e fótons.

Nesta semana serão anunciados os vencedores do Nobel de Literatura, na quinta 6, e da Paz, na sexta 7. A última premiação de 2022 será divulgada na segunda-feira 10, quando será conhecido o escolhido por sua contribuição à Economia.