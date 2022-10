Três cientistas levam o Nobel de Física 2022. Saiba quem são

Três cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Física 2022: o francês Alain Aspect, o norte-americano John F. Clauser e o austríaco Anton Zeilinger.

Segundo anúncio da Academia Real das Ciências da Suécia, nesta terça-feira 4, os cientistas foram laureados com o prêmio por estudos inovadores sobre a mecânica quântica, um campo da Física que investiga o comportamento de partículas minúsculas como átomos, elétrons e fótons. “As descobertas lançaram as bases para uma nova era da tecnologia quântica”, disse o comitê. “Ser capaz de manipular e gerenciar estados quânticos e todas as suas camadas de propriedades nos dá acesso a ferramentas com um potencial inesperado”, acrescentou.

Os experimentos de Aspect, Clauser e Zeilinger foram em torno do chamado “entrelaçamento quântico”, um fenômeno físico em que duas partículas subatômicas – muito menores que os átomos – se comportam como uma única unidade. Esse estudo demonstrou um potencial tecnológico para investigar e controlar essas partículas nesses estados emaranhados, o que, no futuro, poderá criar computadores e sistemas de telecomunicações impossíveis de hackear.

Aspect, professor na Université Paris-Saclay e na École Polytechnique, Palaiseau, na França; Clauser, físico pesquisador no centro de pesquisa J.F. Clauser & Assoc., nos EUA; e Zeilinger, professor na Universidade de Viena, na Áustria, dividirão o prêmio que totaliza 10 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 4,8 milhões).