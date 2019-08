Cientistas criam fórmula para a origem da vida

O começo da vida na Terra foi um processo demorado e complexo do qual pouco conhecemos. Sabemos, por exemplo, que as primeiras células se formaram há cerca de 4 bilhões de anos. O que não compreendemos, no entanto, são os detalhes que permitiram o desenvolvimento da vida como ela é hoje. Um novo estudo da Universidade de Washington (EUA), publicado hoje (12) no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, procurou elucidar alguns dos aspectos que levaram ao início da vida no nosso planeta. E tiveram sucesso.

O objetivo dos cientistas americanos era entender um enigma que há muito provoca a curiosidade da comunidade científica. Quando as primeiras células se formaram, em um tipo de sopa de compostos complexos de carbono, elas precisavam absorver alguns dos íons presentes (como o magnésio) nessa mistura para usar no seu metabolismo. Contudo, as cargas desses íons (átomos eletricamente carregados) podiam desestabilizar as células, o que faria com que as membranas fossem desmanchadas, e ocasionaria na morte celular.

Para resolver esse problema e entender os mecanismos que proporcionaram as condições adequadas para a vida na Terra, os pesquisadores decidiram utilizar em seus experimentos apenas moléculas que estavam presentes no planeta há 4 bilhões de anos, em tentativa de reproduzir a situação vivida pelos seres pioneiros. Para imitar a constituição das células, foram usados recipientes microscópicos cheios de fluido e envoltos em membranas feitas de ácido graxos (como teriam sido as estruturas equivalentes daqueles seres).

Como resultado, a equipe descobriu que os aminoácidos (substâncias orgânicas formadoras das proteínas e presentes nas células) teriam assumido o papel de incorporar íons de magnésio às membranas celulares sem desestabilizá-las, impedindo que cedessem. Assim, a célula teria acesso ao íon exigido por seu metabolismo sem correr o risco de ser desmanchada pela carga elétrica do íon.

Além disso, os cientistas concluíram que, como os aminoácidos, moléculas de RNA (ácido que comanda a produção de proteínas e tem um papel importante na codificação genética) também ajudam a solidificar as membranas celulares em situações adversas, fortificando-as.

O trabalho dos pesquisadores indica uma possibilidade segundo a qual íons, moléculas de RNA, membranas e aminoácidos — ingredientes imprescindíveis à vida — poderiam existir em equilíbrio. A pesquisa permite conjecturar, portanto, que as membranas podem ter sido o palco em que compostos essenciais à vida teriam coexistido pela primeira vez. Em outras palavras, está aí mais um passo para se chegar à formulação de qual teria sido a equação química que permitiu existir vida na Terra.