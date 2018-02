Zeca Pagodinho não se recusou a tirar foto com Doria, diz jornal

Apesar da repercussão em razão de sua expressão em uma foto com o prefeito paulistano João Doria (PSDB), o cantor Zeca Pagodinho não se negou a posar para uma imagem ao lado do tucano. “Eu estou na casa dele [em referência ao Sambódromo de São Paulo]. Vou na casa da pessoa e me nego a tirar foto com ela?”, afirmou Zeca à reportagem da coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, que estava ao lado do cantor quando começou a confusão.

Segundo o relato da coluna, a resistência à foto com Doria partiu de amigos do pagodeiro, que queriam evitar imagem e colocaram o ex-jogador Amaral entre os dois. “Eu tiro foto com um monte de gente que não conheço. Eu não peço documento pra ninguém”, disse Zeca ao jornal. “Eu nem conheço ele [Doria]. Foto é foto. Apoio é outra coisa. Eu não voto em ninguém. Fazer o quê? Eu não confio em ninguém!”

Não foi só a internet que reagiu à foto de Doria com Zeca Pagodinho. O próprio prefeito se manifestou no Twitter sobre o episódio: “Sou educado e cumprimento todas as pessoas, onde eu estiver. Continuarei a ser educado, mesmo com incompreensão de alguns.”