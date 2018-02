Doria fala sobre saia justa com Zeca Pagodinho

O prefeito João Doria (PSDB) comentou na noite deste domingo (11), em seu perfil no Twitter, o episódio de desconforto com Zeca Pagodinho que aconteceu em um camarote no Sambódromo do Anhembi, durante esta madrugada.

Após ter um pedido de foto negado pelo cantor, Doria envolveu sua assessoria e a do músico em uma negociação. Zeca cedeu e incluiu o jogador Amaral e a mulher dele no registro.

“Sou educado e cumprimento todas as pessoas”, disse o prefeito, por meio do Twitter.

Episódio ZECA PAGODINHO: sou educado e cumprimento todas as pessoas, onde eu estiver. Continuarei a ser educado, mesmo com incompreensão de alguns. — João Doria (@jdoriajr) February 11, 2018

Memes

Graças à expressão enfadada de Zeca, o clique acabou virando meme. Muitos usuários das redes sociais publicaram a foto acompanhada de piadas.

Eu sou o Zeca Pagodinho, o Carnaval é o João Dória pic.twitter.com/GqKgN1Bb86 — Douglas Ramone (@DglsRamone) February 11, 2018

Zeca Pagodinho com Doria tá tão espontâneo quanto Godinez com Seu Madruga pic.twitter.com/pbT8SmEVOR — Paulo Pacheco (@ppacheco1) February 11, 2018