Prefeitura de SP desiste de reabrir 23 de Maio na madrugada

A Prefeitura de São Paulo decidiu, na noite deste domingo, não reabrir a Avenida 23 de Maio, na Zona Sul, entre os dois primeiros dias de utilização da via para desfile de blocos de Carnaval. Uma das mais importantes vias de interligação na capital paulista, a 23 de Maio foi incluída pela primeira vez no roteiro do Carnaval de rua como um “teste” para os próximos anos, segundo o prefeito João Doria (PSDB).

A previsão inicial era de que a avenida, fechada desde as 6h da manhã deste domingo, ficasse interditada apenas até as 22h, sendo permitido o uso de carros, portanto, até o início da manhã seguinte. Em nota, a Prefeitura argumentou que esta é a primeira vez que a 23 de Maio é utilizada no Carnaval e por isso “a operação é constantemente avaliada e passa por ajustes.”

A razão para a manutenção do bloqueio, de acordo com o texto, é o alto número de foliões que foram aos quatro blocos que desfilaram na inauguração do circuito. “Em razão do grande público no primeiro dia de desfile dos blocos de carnaval, a medida está sendo adotada e visa garantir que a operação seja feita com segurança”, argumentou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que tomou a decisão a pedido do Executivo municipal.

A CET recomenda que os que precisam embarcar em voos domésticos no Aeroporto de Congonhas, que tem a avenida 23 de Maio como uma de suas principais vias de acesso, saiam “com bastante antecedência de caso e confiram antes as rotas alternativas de tráfego”. A Prefeitura também afirmou que, com a manutenção do bloqueio durante a madrugada, 25 linhas noturnas que utilizam a avenida serão desviadas.

Resultado

Em setembro do ano passado, o prefeito João Doria chegou a estudar a possibilidade de mover todos os blocos grandes para a via, mas desistiu diante das críticas de responsáveis pelos desfiles. Depois que a 23 de Maio passou a figurar como “teste” para ser mais um dos locais principais, ao lado da Praça da República, da Avenida Brigadeiro Faria Lima e da Rua da Consolação, ganhou o apoio dos blocos.

Organizador do estreante, o Domingo Ela Não Vai, o jornalista Alberto Pereira Jr. elogiou a VEJA a medida: “Nós pedimos para mudar para cá. Somos um bloco com um volume grande de público. Viemos do Centro e, apesar de espaços grandes de concentração, as ruas eram muito apertadas para se deslocar.”

A Prefeitura de São Paulo não informou a quantidade de pessoas que foram aos desfiles no primeiro dia de utilização da avenida 23 de Maio. Questionada se a via será reaberta, como previsto, na madrugada de segunda para terça-feira, também não informou até a publicação desta nota.