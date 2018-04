Vídeo revela momento de tiros contra acampamento pró-Lula

Imagens divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná mostram o momento em que uma pessoa não identificada atira contra o acampamento em Curitiba onde estão manifestantes que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na madrugada deste sábado. O ataque ocorreu pouco antes das 4h da madrugada. Um homem e uma mulher ficaram feridos – ele segue internado, em quadro estável.

O delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Curitiba, Fábio Amaro, disse que o suspeito chegou em um carro sedan, caminhou até a frente do acampamento e daí efetuou os disparos. Cápsulas de pistola 9 mm foram recolhidas para a investigação. Algumas testemunhas já foram ouvidas na tarde de sábado.

O episódio causou revolta entre militantes e políticos do PT e da esquerda. A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, responsabilizou a Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro pelo que classificou como clima de ódio no país contra o seu partido. Segundo ela, a “grande mídia” e a Rede Globo também são responsáveis.