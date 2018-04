Gleisi responsabiliza Moro por tiro em acampamento pró-Lula

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a senadora Gleisi Hoffmann, responsabilizou neste sábado o juiz Sérgio Moro como um dos responsáveis pelo ataque a um acampamento de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A senadora pelo estado do Paraná também atribuiu responsabilidade à Rede Globo.

“A (Operação) Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, que coordena essa força-tarefa (sic), têm responsabilidade objetiva nisso, assim como a grande mídia, principalmente a Rede Globo, que, dia após dia, incita o ódio, contra o Lula e contra o PT, e acontecem essas coisas que estamos vendo”, disse a presidente do PT em vídeo gravado de dentro de um carro. Na verdade, a força-tarefa que investiga crimes no âmbito da Operação Lava Jato é formada por integrantes do Ministério Público Federal, principalmente de Curitiba, sem relação com o juiz Sérgio Moro.

“Também têm responsabilidade os políticos que incitam a violência nos seus discursos”, afirma Gleisi.