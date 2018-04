Acampamento pró-Lula tem ataque a tiros em Curitiba; um é baleado, diz PM

A polícia registrou nesta madrugada a ocorrência de um ataque a tiros no acampamento Marisa Letícia, localizado no bairro de Santa Cândida, em Curitiba. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada e realizou atendimento no local, um homem foi baleado e está hospitalizado.

Ainda não há identificação do autor dos disparos. Peritos da Polícia Cientifica do Paraná, policiais militares e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, estiveram no local e recolheram cápsulas de pistola 9 mm. Foi aberto um inquérito para apurar o caso.

A representante de comunicação da Frente Brasil Popular, grupo ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que coordena as instalações, afirma que, além do homem que foi baleado, há ainda uma mulher atingida no ombro por estilhaços de um banheiro químico, que já foi liberada após atendimento. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

Após o ataque, manifestantes que encontravam-se instalados no local se deslocaram para uma rua próxima e bloquearam a via com pneus incendiados. O acampamento abriga representantes de grupos como o MST, CUT, Levante Popular da Juventude e outros apoiadores de Lula, que se revezam em vigília pelo ex-presidente nas proximidades da Polícia Federal, onde ele se encontra preso.

(Com Estadão Conteúdo)