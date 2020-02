Vídeo: homem é levado preso no Rio em veículo com placa coberta

Um vídeo divulgado nas redes sociais, no último sábado (22), mostra homem sendo levado preso pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro em uma van particular com a placa coberta. Na cena, os guardas tentam colocar para dentro do veículo o homem que resiste, enquanto transeuntes contestam a legalidade da ação dos agentes públicos.

Em nota, a Secretaria de Ordem Pública do Rio (Seop) disse que o veículo pertence a uma empresa de transporte contratada para dar apoio ao órgão durante o carnaval. Usado principalmente para o transporte dos agentes que fazem operações nas ruas.

Segundo a mesma nota, o homem preso no vídeo é um ambulante que foi detido após desacatar e agredir guardas municipais, jogando garrafas de vidro em direção à equipe que participava de operação no Centro. Com ele, foi encontrada uma faca.

Publicidade

A van teria sido utilizada em circunstância emergencial para conduzir o ambulante preso à 4ª Delegacia de Polícia, diante da ameaça de tumulto. A Seop está apurando o caso e pediu explicações à transportadora sobre as placas estarem cobertas, irregularidade não compactuada pelo órgão.