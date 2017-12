Temer tem alta e dá posse a Marun em Brasília à tarde

O presidente Michel Temer (PMDB) recebeu alta na manhã desta sexta-feira (15) após passar por uma cirurgia na uretra, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo informou o Palácio do Planalto, Temer segue para Brasília, onde dará posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, deputado Carlos Marun (PMDB-MS).

Um dos principais defensores de Temer na Câmara, Marun vai substituir o tucano Antonio Imbassahy. A posse do peemedebista, marcada para as 15h, estava prevista para quinta-feira, mas foi adiada devido à permanência do presidente no hosptial mais um dia.

O médico Roberto Kalil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento, disse em entrevista coletiva na quinta que o presidente “está ótimo” e poderá cumprir agenda normal. Entretanto, Temer deverá usar uma sonda pelas próximas semanas.

Em outubro, o presidente passou por uma raspagem da próstata para desobstrução do canal uretral. Depois disso, em novembro, Temer foi submetido a uma angioplastia para desobstrução de artérias. A última internação do presidente, na quarta-feira, se deu por conta de um procedimento para desobstruir a uretra.

A internação se deu no momento em que o governo fazia uma última ofensiva para tentar votar a reforma da Previdência ainda este ano. Na quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou que, diante da falta de apoio, a votação só acontecerá em fevereiro, após o recesso parlamentar.