Temer permanece internado em SP e adia posse de Marun

O presidente Michel Temer (PMDB) não receberá alta do Hospital Sírio Libanês, como esperado. A informação foi confirmada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

Temer viajou a São Paulo na tarde da quarta-feira para fazer exames no hospital, onde passou por uma cirurgia de pequeno porte para desobstruir a uretra. O presidente permanecerá internado até esta sexta-feira (15).

De acordo com o hospital, o tempo de recuperação é de até 48 horas e o presidente passa bem. Temer está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi.

Com a permanência de Temer na capital paulista, a posse do deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) na Secretaria de Governo que aconteceria nessa quinta-feira às 17h, foi adiada. Uma nova data ainda será anunciada.

Marun assumirá a articulação política do governo Temer depois que Antonio Imbassahy (PSDB-BA), pediu demissão às vésperas da convenção nacional do PSDB, em Brasília. O então ministro estava enfraquecido desde quando se intensificou a divisão interna entre o PSDB e a base do governo. Carlos Marun é um dos membros da tropa de choque do presidente no Congresso e tem o apoio do PMDB na Câmara.