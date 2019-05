Suspeito de vender prédios que caíram na Muzema é preso no Rio

Um dos três suspeitos de construir e vender os apartamentos dos prédios que desabaram na comunidade Muzema, no Rio de Janeiro, no mês de abril, se entregou à polícia neste sábado, 18. Rafael Gomes da Costa presta depoimento na 16ª delegacia, na Barra da Tijuca.

A tragédia completou um mês no último domingo 12. O desabamento de dois prédios deixou 24 mortos e centenas de desabrigados.

Além de Costa, outros dois homens tiveram prisão decretada por envolvimento no caso: o construtor José Bezerra Lira, conhecido como Zé do Rolo, e o vendedor Renato Ribeiro. Todos foram indiciados por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar.

Segundo Adriana Belém, delegada titular da 16ª DP, não há duvida de que os três suspeitos são responsáveis pelos prédios irregulares, já que moradores da região reconheceram os homens como construtores e vendedores dos prédios.

A Muzema é uma área na zona oeste, em Jacarepaguá, controlada por milícias, que promovem a construção irregular e ilegal de imóveis em áreas de preservacão ambiental. Não há autorização da prefeitura para as obras nem engenheiro responsável.

O solo na região é arenoso, e os dois prédios desabaram no início da manhã do dia 12 de abril, poucos dias depois de uma chuvarada atingir fortemente a cidade.