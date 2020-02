Sobe de cinco para nove casos suspeitos de coronavírus no Rio

Subiu de cinco para nove casos suspeitos de coronavírus no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 27, pelo governo do estado. Anteriormente, a investigação já ocorria na capital (em dois pacientes), Niterói (dois) e Nova Iguaçu (um). Mas os novos locais de registros ainda não foram divulgados. Segundo o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, não há motivos para pânico. Os resultados dos exames devem ser divulgados em até três dias.

“Não há nenhum caso confirmado. Todos provavelmente darão negativos porque o vírus ainda não está circulando no país. Mas estamos fazendo os testes para tranquilizar a população. Com o caso (confirmado) de São Paulo, cria-se um certo nervosismo”, afirmou Edmar Santos a VEJA.

Entre os casos suspeitos, está o de uma mulher de 49 anos que deu entrada no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, com sintomas de tosse, febre e coriza. De acordo com a prefeitura do município, a paciente foi classificada na categoria verde, de baixa complexidade conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Botafogo, na mesma cidade, e disse que esteve na Europa, com uma conexão em Milão, na Itália, onde 12 pessoas morreram e 374 casos foram registrados.

Na tarde desta quinta-feira, a prefeitura de Nova Iguaçu informou que uma equipe da Secretaria municipal de Saúde visitou, a família da paciente internada na UPA. Cada parente recebeu máscara e termômetro, além de serem orientados a lavar as mãos com frequência e utilizar lenço descartável, entre outros cuidados com a higiene. De acordo com a prefeitura, ninguém foi diagnosticado com sintoma de gripe.

Na última quarta-feira, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus do Brasil. Trata-se de um homem de 61 anos que esteve na Itália e foi para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um exame realizado na unidade havia dado positivo para o vírus. A contraprova também deu resultado positivo. No Brasil, são pelo menos 20 casos suspeitos que estão sendo investigados. Além do Rio de Janeiro e São Paulo, há em Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo.