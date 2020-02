Coronavírus: número de casos suspeitos no Brasil sobe de 20 para 132

Nesta quinta-feira (27), o Ministério da Saúde atualizou o panorama do novo coronavírus no país. São 132 casos suspeitos da doença sob investigação. A informação divulgada anteriormente era de 20 casos. Trata-se do maior número registrado desde que o vírus começou a ser monitorado no país.

No grupo sob anális, 121 pessoas viajaram para um dos países com transmissão da doença, oito entraram em contato com outros casos suspeitos e três estiveram próximo do único paciente com diagnóstico positivo.

Até agora, apenas um paciente de 61 anos, que mora em São Paulo e foi à Itália para trabalhar, tem diagnóstico confirmado para a infecção. Ele passa bem e segue isolado e em monitoramento em casa.

A média de idade dos casos suspeitos é de 36,2 anos. O paciente mais jovem sob investigação tem 8 anos de idade, o mais velho tem 82. A maioria é de homens (55,3%). Outros 213 registros foram enviados pelos estados ao Ministério e estão em análise. Acredita-se que uma considerável parte entre para o número de casos suspeitos.