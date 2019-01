Sisu abre inscrições nesta terça-feira (22) para 235,4 mil vagas

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre inscrições nesta terça-feira (22) com mudanças em relação ao ano anterior. Nesta edição, são mais de 235,4 mil vagas distribuídas em 129 universidades públicas em todo o país e, pelo sistema, os estudantes podem usar a nota do Enem para ingressar nas instituições.

No momento da inscrição, o estudante pode escolher até duas opções de cursos e a lista de vagas pode ser consultada no site do programa. A diferença entre o ano anterior é que os estudantes que forem selecionados em qualquer uma das duas opções não poderão participar da lista de espera. Antes, aqueles que eram selecionados na segunda opção podiam ainda participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira opção.

Uma vez por dia, o sistema do Sisu divulga as notas de corte de cada um dos cursos disponíveis. Trata-se de uma estimativa com base nos candidatos inscritos até o momento. Embora não seja uma garantia da vaga, é possível usar a informação para orientar a escolha.

As inscrições para o Sisu podem ser feitas de terça, 22, a sexta-feira, 25. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira, 28. A matrícula dos selecionados deve ser feita do dia 30 de janeiro ao dia 4 de fevereiro.

Do dia 28 ao dia 4 de fevereiro, os estudantes que não foram selecionados na chamada regular, em nenhuma das opções, podem manifestar o interesse em participar da lista de espera. Esses alunos serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro.

Com o resultado do Enem disponível desde sexta-feira, o analista de ensino superior Pedro Amâncio aconselha os candidatos a pesquisar desde já as notas de corte de anos anteriores do curso e da instituição onde desejam ingressar. Além disso, devem analisar se têm possibilidade de estudar em outra cidade, qual o custo de vida e quais as possibilidade de emprego que esse local pode oferecer após formado.

“São várias as variáveis que os alunos têm que olhar na hora da decisão. Acredito que vale a pena olhar para as possibilidades e simulações que a internet proporciona, conversar com amigos. Tudo isso pode ser feito antes da abertura do Sisu”, diz Amâncio. Ele orienta os estudantes a escolherem como primeira opção uma faculdade dos sonhos e, como segunda, uma em que seja possível ingressar.

