Inep divulga resultados do Enem 2018; confira notas

O Inep divulgou na manhã desta sexta-feira 18 as notas dos estudantes que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) 2018.

Para acessar os resultados, os cerca de 4 milhões de estudantes que realizaram a prova devem acessar a Página do Participante, no site oficial do instituto, e informar e-mail e senha.

Acesse a Página do Participante e consulte as notas do Enem 2018.

A nota é a base para o acesso às instituições de ensino superior publicas, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), e também o critério para a concessão de bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e créditos do programa de Financiamento Estudantil (Fies).