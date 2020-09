Sem máscara, Bolsonaro vai a churrasco de gaúchos em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro fez neste domingo, 20, uma visita surpresa a um grupo de gaúchos que moram em Brasília. Os moradores fizeram um churrasco no Eixão do Lazer. O Eixão é a pista central que corta as duas asas de Brasília, cidade que tem formato de avião. Tradicionalmente, a pista é fechada nos domingos e feriados para a circulação de veículos e aberta para o lazer dos moradores.

Bolsonaro postou fotos em suas redes sociais ao lado dos gaúchos, que assaram costela de vaca. O presidente não usou máscara de proteção contra o coronavírus. Nenhum dos gaúchos que aparece nas fotos também usou máscara. Hoje é comemorado o Dia do Gaúcho e da Revolução Farroupilha. Os moradores portavam a Bandeira do Brasil, a do Rio Grande do Sul e uma flâmula do “Piquete do Gaúcho”.

Bolsonaro também postou outros vídeos na internet. Em um deles, o presidente comemora a chegada da chuva no Pantanal, onde os incêndios já destruíram boa parte da vegetação e matou muitos animais. O vídeo foi feito por um caminhoneiro, quando a chuva começou a cair na região.