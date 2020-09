Mundo se aproxima de um milhão de mortos por Covid-19

O mundo está chegando a um milhão de mortos por conta do novo coronavírus – 200 mil nos Estados Unidos e 136 mil no Brasil. Enquanto alguns países vivem a diminuição diária da contaminação, a exemplo do Brasil, o contágio em algumas nações está aumentando, como na Índia. Já outras regiões testemunham um novo crescimento, após queda vertiginosa dos números, caso da Europa.

Segundo reportagem do The New York Times, existem 73 países onde a doença está avançando em vez de reduzir o seu ímpeto. Na India, estão acontecendo 90 mil casos de contágio a cada dia. Israel está no auge da luta, com fortes medidas restritivas, enfrentando o segundo lockdown. É uma das poucas nações que ainda estão na fase do isolamento social total.

Após quase um ano da pandemia mais violenta do último século, as restrições têm gerado reações diversas de país para país. Moradores de Madri, na Espanha, por exemplo, saíram às ruas neste domingo, 20, para protestar contra o bloqueio de dezenas de áreas na capital, principalmente nos subúrbios da classe trabalhadora, que são os mais densamente povoados.

Enquanto isso, as restrições do coronavírus em viagens e reuniões foram suspensas na maior parte da Nova Zelândia, a partir da meia-noite desta segunda-feira, 21. Nos Estados Unidos, as escolas começam a reabrir em alguns estados, caso da cidade de Nova York, Após meses com os números de contaminação caindo em todo o país, a contagem diária de novos casos do país voltou a subir, gerando preocupação.