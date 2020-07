Rio de Janeiro autoriza reabertura de bares e tem pontos de aglomeração

Com o aval da Prefeitura do Rio de Janeiro, bares e restaurantes da cidade reabriram as portas e receberam centenas de clientes nesta quinta-feira, 2. No Leblon, na Zona Sul fluminense, no entanto, o que era para servir de exemplo do “novo normal” acabou gerando críticas pelo descumprimento das medidas de distanciamento social e do uso de máscaras. O estado, que contabiliza mais de 10.000 mortes e quase 117.000 casos confirmados do novo coronavírus, é um dos mais atingidos no país pela pandemia.

Nas redes sociais, o Boteco Boa Praça informou a adoção de novos protocolos de atendimento e serviço para a reabertura, como obrigatoriedade de uso de máscaras para entrar e circular em todas as dependências do estabelecimento, mas vídeos que circulam na internet colocam em xeque o tal “funcionamento controlado”. Do lado de fora do bar, aglomeração, e dentro, mesas abarrotadas de pessoas sem máscara. Em um dos vídeos é possível ver que apenas os garçons usam o equipamento de proteção individual. Assista abaixo:

O caso virou meme e chamou a atenção de autoridades e artistas, que se manifestaram contra a volta dos bares na capital. Na página do bar no Instagram, internautas questionam se a vacina para a Covid-19 já foi descoberta e como seria possível beber usando máscaras.

Não é preciso ir até a Zona Sul para observar situações semelhantes. Em qualquer região do estado do Rio, em maior ou menor grau, comerciantes de serviços não-essenciais abrem as portas sem grande constrangimento e encontram clientes dispostos a encarar os riscos de contaminação.

Procurada, a Prefeitura do Rio informou que a Guarda Municipal vai intensificar a fiscalização neste fim de semana, assim como as equipes da Vigilância Sanitária. Na quinta, 2, a Guarda Municipal constatou aglomeração na Rua Dias Ferreira, no Leblon, e os agentes determinaram o fechamento de bares. Ao todo, 843 infrações sanitárias foram registradas entre os dias 5 e 30 de junho.

Em nota, o órgão afirmou que “A Vigilância Sanitária também vai reforçar a fiscalização e informa que já inspecionou mais de 5 mil estabelecimentos e participou também de muitas das cerca de 40 mil fiscalizações feitas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública com a Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Fazenda e PMs, em ações que resultaram em 2.374 multas por funcionamento dos estabelecimentos em desacordo com as regras”, diz o trecho.