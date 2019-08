Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário:

Segundo round

A reforma da Previdência retorna à pauta da Câmara nesta semana. Depois da aprovação em primeiro turno da proposta no começo de julho, o texto ainda precisa passar por uma segunda votação antes de seguir para o Senado. O presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou para terça-feira o início da nova votação da PEC que muda as regras da aposentadoria. O texto precisa do aval de 308 parlamentares. No primeiro round, o placar foi de 379 a favor e 131 contra.

Calendário dos R$ 500

A Caixa Econômica Federal deve divulgar nesta segunda 5 o calendário de saques de até 500 reais liberados para todos os trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As retiradas devem ocorrer de setembro deste ano a março de 2020, dependendo da data de aniversário do cotista. O limite é de 500 reais por conta. Caso o trabalhador tenha mais de uma conta, poderá retirar esse valor de cada uma delas.

Impeachment?

A oposição se reúne na terça-feira 6 para discutir se encaminha pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade em razão de uma série de condutas (como usar avião da FAB para levar parentes ao casamento do filho Eduardo) e declarações (como dizer ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que sabe como o pai dele desapareceu na ditadura militar). Apesar de vislumbrarem várias situações que configurem quebra de decoro, a tendência é que a proposta não avance por dois motivos: o grupo entende que não há condições políticas no Congresso para sua aprovação neste momento e teme que a iniciativa seja interpretada como um “terceiro turno” da eleição.

Futebol europeu de volta

Dois dos mais badalados campeonatos nacionais da Europa iniciam a temporada de 2019/2020 nesta semana. O Liverpool, time do brasileiro Roberto Firmino e atual campeão europeu, abre a Premier League na sexta-feira 9, diante do Norwich. Já o detentor do título inglês Manchester City visita o West Ham, no dia seguinte. A liga francesa também estreia na sexta com partida do Lyon, agora dirigido pelo brasileiro Sylvinho, diante do Monaco. O PSG, que ainda não definiu se terá ou não Neymar nesta temporada, começa a defender seu título no domingo 11, diante do Nimes.

Estreia na Netflix

Criador do maior canal brasileiro no YouTube, com mais de 50 milhões de inscritos, o empresário Kondzilla chega à Netflix como produtor da série original Sintonia, que estreia na sexta-feira 9 no serviço de streaming e conta a história de três jovens da periferia de São Paulo. MC Doni (o funkeiro na vida real MC JottaPê) tenta iniciar uma carreira na música. Rita (Bruna Mascarenhas) se volta à igreja depois que uma amiga sua é detida por carregar uma mochila (que era de Rita) com drogas. Já Nando (Christian Malheiros) se envolve cada vez mais no crime organizado.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Flávio Bolsonaro em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana: