Primeiras vítimas do incêndio no Ninho do Urubu são enterradas

Na tarde deste sábado, 9, familiares e amigos do atleta Arthur Vinicius, vítima do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, se despediram do jogador no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, cidade do interior do Rio de Janeiro.

O zagueiro completaria 15 anos neste sábado, e cerca de 300 pessoas compareceram no local. Quem também marcou presença foi o governador do Estado, Wilson Witzel, que prestou condolências à mãe, Marília Barros.

Everton Bakura, técnico do garoto quando ele ainda era do time da cidade, o Volta Redonda, lamentou a morte e ressaltou o talento de Arthur. “As pessoas achavam que ele mentia a idade de tão bom que ele era”, disse à VEJA.

Nascido em Volta Redonda, o zagueiro Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, de 14 anos, chegou ao Flamengo em 2017, após se destacar em um campeonato pelo time de sua cidade. Em julho de 2018, foi convocado para a seleção brasileira sub-15 e participou de cinco dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Por volta das 4h20 desta sexta-feira, pouco antes do início do incêndio no Ninho do Urubu, Arthur postou em sua conta no Twitter que todos estavam dormindo e que ele também iria: “fuiZzz”, escreveu o jovem. Também na rede social, o zagueiro rubro-negro publicou ontem que participaria de um treino no Maracanã nesta sexta.

Arthur era sobrinho do ex-jogador Andinho, que também atuou no Volta Redonda nos anos 90, e também era próximo do volante Felipe Melo, do Palmeiras, que o tratava como um afilhado. Felipe é amigo de infância do pai de Arthur.

Em nota, o clube do interior do Rio lamentou a morte do adolescente e informou que decidiu cancelar as festividades programadas para o aniversário do clube que seriam realizadas neste sábado, 9, mesmo dia em que Arthur completaria 15 anos.

Minas Gerais

Outra vítima do incêndio, Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal São Miguel, em Oliveira (MG), no fim da tarde deste sábado (9).

Nascido em Oliveira (MG), o zagueiro estava no Flamengo desde agosto de 2018, depois de passar pelas escolinhas Dom Bosco e Inter Academy, programa da Inter de Milão no Brasil, e pelas categorias de base do Atlético-MG.

Pablo é primo do jogador Werley, zagueiro do Vasco. Os dois sempre participavam de jogos beneficentes em Oliveira e em uma dessas ocasiões, quando estava na base do Atlético, Pablo Henrique levou vários companheiros de time. A arrecadação ia para o asilo e a APAE de Oliveira.

Em nota, a Câmara Municipal da cidade mineira lamentou a morte do atleta. “O adolescente era mais uma promessa do futebol oliveirense, mas infelizmente teve sua trajetória interrompida na manhã desta sexta-feira”