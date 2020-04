Primeira-dama do estado do Rio testa positivo para coronavírus

A primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Helena Witzel, testou positivo para Covid-19. Ela recebeu o resultado do exame nesta quinta-feira, 23, no Hospital Copa D’Dor, na Zona Sul. Helena passa bem e se recupera no Palácio Laranjeiras.

O governador Wilson Witzel (PSC) se recupera do coronavírus. Witzel também esteve na unidade hospitalar para uma reavaliação médica.