Coronavírus: Pequena cidade da Califórnia quer testar toda população

Parte de um estudo da Universidade da Califórnia, a pequena Bolinas, no norte do estado americano, tenta realizar os exames de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e de anticorpos em seus 1.600 habitantes. A cidade na beira do Oceano Pacífico poderá se tornar a primeira nos Estados Unidos a ter testado toda sua população.

Os kits de exames serão fornecidos sem custos à população, já que uma página em site de financiamento coletivo conseguiu arrecadar 300.000 dólares dos 400.000 dólares necessários para o projeto.

Inspirado em uma pequena cidade italiana que testou quase que toda sua população, o estudo tem como objetivo entender o quanto uma pessoa é propensa a se submeter voluntariamente aos exames de Covid-19 e de anticorpos. Em Bolinas, uma tenda foi erguida no centro da cidade para realizar os testes. Os moradores, por sua vez, têm até quatro dias para ir até o local e receber o atendimento. Até a quarta-feira 22, o terceiro dia da iniciativa, mais de 700 pessoas passaram pela tenda.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia de Covid-19. Já a Califórnia é o quarto estado americano com maior número de casos: 37.710 diagnosticados com a doença e 1.440 mortos. Ao todo, há 845.959 infectados e 46.972 mortos em todo o país.

A política de testar em massa a população é uma das mais eficazes estratégias para conter a propagação do vírus. Países como a Coreia do Sul, que agiram cedo tanto no isolamento e confinamento da população quanto nos exames, conseguiram frear a doença. Mas nenhuma nação, até o momento, tem condições de aplicar o teste em toda a sua população.

Nos Estados Unidos, foram realizados quase 4,5 milhões de testes, mas a população do país alcança 328 milhões de habitantes. A Califórnia conseguiu examinar mais de 450.000 pessoas.

A economia americana também sofreu um grande impacto com a pandemia. Em pouco menos de um mês, cerca de 26 milhões de pessoas perderam seus empregos, e o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país irá contrair em 5,9% em 2020.

No mundo, a Covid-19 infectou, ao todo, 2.665.122 pessoas e matou 186.131, segundo levantamento em tempo real da Johns Hoplkins University.