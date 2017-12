Prêmio Veja-se de Políticas Públicas consagra Joice Toyota

A engenheira e educadora sorocabana Joice Toyota foi grande vencedora da categoria Políticas Públicas do Prêmio Veja-se, que acontece na noite desta terça (12) no Teatro Santander, em São Paulo. Ela criou e dirige uma ONG que recruta jovens recém-formados para trabalhar com gestão pública. Os outros dois finalistas eram a administradora de empresas Isabella Vallejo, que trabalha gestão de hospitais universitários, e o administrador público Marcos Silveira, criador de uma plataforma de informações socioeconômicas do país.

“Eu sei que esse assunto não é fácil e nem divertido, mas é um assunto muito importante para o país. Muito obrigada e vamos à mudança”, discursou Joice após receber o prêmio das mãos da empresária Zica de Assis e da cientista política Ilona Szabó.

Sobre a trajetória

Joice Toyota fazia seu mestrado em educação, nos Estados Unidos, quando os protestos de 2013 se alastraram pelo Brasil. De longe, ela captou o mal-estar generalizado em relação à política e decidiu empreender. O objetivo: melhorar a qualidade da gestão pública no Brasil por meio do recrutamento e da formação de bons servidores. No ano seguinte, antes mesmo de ter um nome, marca ou site, a organização que ela idealizou, o Vetor Brasil, atraiu 1.700 interessados em trabalhar no serviço público. Joice selecionou doze trainees, que foram contratados pelos governos de São Paulo, Goiás, Pará e pela prefeitura de Salvador.

Na última edição, houve 14.000 inscritos. O mote da organização sem fins lucrativos, que atrai, seleciona e desenvolve talentos para o setor público, é “seja você a mudança que quer ver no governo”. Além do programa de trainee em gestão pública, o Vetor prospecta perfis de excelência para cargos da alta administração, como secretarias municipais e estaduais. Foram cinco secretários contratados até agora.