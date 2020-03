Planalto anula nomeação realizada por Regina Duarte

Na manhã desta segunda 9, o Diário Oficial da União confirmou a nomeação de Maria do Carmo Brandt para exercer o cargo de secretária da Diversidade Cultural, da Secretaria Especial da Cultura, liderada pela atriz Regina Duarte. Em edição extra, divulgada na parte da tarde, entretanto, o Planalto anulou a escolha, por meio de assinatura do ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto.

Com graduação e doutorado em serviço social, Maria do Carmo tem experiência na gestão pública e em consultoria. Uma de suas últimas posições foi na Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. Porém, recebeu críticas de apoiadores de Bolsonaro por ter atuado no governo Temer, entre outras funções.

Ela foi, por exemplo, secretária nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, conselheira do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), secretária-adjunta na Secretaria Municipal de Assistência Social de São Paulo e superintendente do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária.

Em seu discurso de posse, na semana passada, Regina Duarte citou ter “carta branca” para comendar a pasta e que prezaria pelo diálogo. Não demorou, entretanto, para Bolsonaro rebater que poderia, sim, vetar nomes.

Neste domingo, em entrevista ao Fantástico, a ex-global lamentou que exista uma “facção” que tem pressionado o governo por sua demissão, sem citar o polemista Olavo de Carvalho, a quem esses grupos estão ligados. O ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, rebateu a declaração, dizendo que todos os integrantes do governo devem seguir “a orientação político-ideológica” do presidente Jair Bolsonaro.