Piloto morto em queda de avião em São Paulo tinha 26 anos

O piloto do avião de pequeno porte que morreu na queda da aeronave nesta sexta-feira na Zona Norte de São Paulo, é Guilherme Murback, de 26 anos. O modelo Cessna 210 Centurion explodiu após decolar do Campo de Marte e atingir casas na Rua Antonio Nascimento Moura, bairro da Casa Verde. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros às 15h58.

Pedro Henrique Castaldelli Ramos, 19 anos, trabalhou com Murback no bar SP Premium Lounge por menos de um ano e foi até o local do acidente. O piloto, que era sócio do empreendimento, manteve contato com Ramos mesmo depois de deixar a sociedade. “Mesmo depois que ele saiu, não conseguimos nos distanciar, criamos um laço muito forte”, disse Pedro Ramos.

Nas redes sociais, onde costumava registrar seus voos em fotos e vídeos, o jovem piloto também compartilhou, em outubro, uma postagem sobre a perda de 76 quilos em dez meses após uma cirurgia bariátrica.