Avião de pequeno porte cai na Zona Norte de SP; ao menos dois morrem

zoom_out_map 1 /10 Aeronave de pequeno porte cai e atinge casas na zona norte de São Paulo (SP) - 30/11/2018 (Newton Menezes/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 2 /10 Aeronave de pequeno porte cai e atinge casas na zona norte de São Paulo (SP) - 30/11/2018 (: Newton Menezes/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 3 /10 Aeronave de pequeno porte cai e atinge casas na zona norte de São Paulo (SP) - 30/11/2018 (Newton Menezes/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 4 /10 Avião de pequeno porte cai na zona norte de SP - 30/11/2018 (Twitter/Reprodução)

zoom_out_map 5 /10 Avião de pequeno porte cai na zona norte de São Paulo - 30/11/2018 (Twitter/Reprodução)

zoom_out_map 6 /10 Aeronave de pequeno porte cai sobre casa na Zona Norte de São Paulo - 30/11/2018 (Globo News/Reprodução)

zoom_out_map 7 /10 Aeronave de pequeno porte cai sobre casa na Zona Norte de São Paulo - 30/11/2018 (Globo News/Reprodução)

zoom_out_map 8 /10 Corpo de Bombeiros realizam trabalho de rescaldo após avião de pequeno porte cair na zona norte da capital paulista - 30/11/2018 (Twitter/Reprodução)

zoom_out_map 9 /10 Avião de pequeno porte cai sobre uma casa na zona norte de São Paulo - 30/11/2018 (Reprodução/TV Globo)

zoom_out_map 10/10 Cessna C-210 (//Reprodução)

Um avião de pequeno porte caiu próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 30. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que registrou a ocorrência às 15h58, ao menos duas pessoas morreram e doze estão feridas, sem risco de morte. As duas vítimas fatais foram retiradas de dentro da aeronave.

Ainda não há informações sobre quem eram os tripulantes do avião, um monomotor Cessna 210 Centurion, matrícula PR-JEE. De propriedade de Fernando Matarazzo, diretor comercial da Mitsubishi no Brasil, a aeronave que caiu foi fabricada em 1980 e tinha capacidade máxima para 5 passageiros. Conforme a montadora japonesa, nem Matarazzo nem familiares dele estavam no avião no momento da queda.

A aeronave atingiu principalmente uma casa que, segundo o Corpo de Bombeiros, fica na altura do número 100 da Avenida Santos Dumont. Duas residências vizinhas foram afetadas, em menor parte.

Cinco dos doze feridos estavam dentro das casas e sete passavam pela rua no momento do acidente. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, parte das pessoas atingidas foram encaminhadas ao Hospital do Tatuapé, na Zona Leste, especializado em atendimento a queimaduras. Segundo informações preliminares dos bombeiros, os feridos apresentam queimaduras de primeiro e segundo grau.

As chamas da explosão do avião, que atingiram um caminhão e ao menos um carro, já foram controladas. 16 viaturas e 56 bombeiros estão no local da queda.

Mais informações em instantes.