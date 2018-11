Vídeos mostram queda de avião na Zona Norte de São Paulo

Usuários de redes sociais registraram a queda de avião de pequeno porte nesta sexta-feira (30), próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo.

A aeronave atingiu uma casa na altura do número 100 da Avenida Santos Dumont, deixando dois mortos e doze feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. As chamas da explosão do avião atingiram um caminhão e ao menos um carro.

Avião caiu agora em SP, de olá do do campo de marte pic.twitter.com/rPjPKeJYCt — John Calistro (@JohnCalistro) November 30, 2018

Ainda sobre o acidente com o avião na ZN pic.twitter.com/IXQ8GtGL4C — John Calistro (@JohnCalistro) November 30, 2018

Acabou de cair um avião aqui na Casa Verde. São Paulo. Estou em choque. pic.twitter.com/UygnMDtEHt — Louis XIV (@marcoskobra) November 30, 2018

Dez viaturas dos bombeiros estão no local e o incêndio já foi controlado.

Segundo informações preliminares dos bombeiros, há seis vítimas sendo atendidas no local. Os feridos apresentam queimaduras de primeiro e segundo grau.