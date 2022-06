PF confirma que restos mortais encontrados são de Bruno Pereira

A Polícia Federal confirmou neste sábado, 18, que parte dos restos mortais encontrados é do indigenista Bruno Araújo Pereira. Na sexta-feira 17, a corporação já havia informado que um dos corpos recuperados no local das buscas era do jornalista britânico Dom Phillips. A confirmação foi feita por meio de exames de arcada dentária e papiloscópio (de impressões digitais).

Em nota divulgada nas redes sociais, a PF do Amazonas afirma que ambos morreram por disparos de arma de fogo. Dom foi atingido uma vez no tórax, e Bruno recebeu três tiros, na cabeça e no tórax. Os criminosos usaram munição de caça. Os exames apontam que não há indícios de outros indivíduos entre os restos mortais encontrados.

Ainda de acordo com a nota, os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística, nos próximos dias, “serão concentrados nos exames de Genética Forense, Antropologia Forense e métodos complementares de Medicina Legal, para identificação completa dos remanescentes e compreensão da dinâmica dos eventos”.

Bruno e Dom desapareceram no dia 5, na região do Vale do Javari. O local onde os restos mortais foram encontrados foi apontado por Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”. Ele e o irmão, Oseney da Costa de Oliveira, foram presos. Neste sábado, a PF confirmou também a prisão do terceiro suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno e Dom. Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, se entregou às autoridades em Atalaia do Norte.