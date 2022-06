Perícia da PF confirma que corpo encontrado é de Dom Phillips

A Polícia Federal confirmou nesta sexta-feira, 17, que um dos corpos encontrados na região do Vale do Javari, no Amazonas, é do jornalista inglês Dom Phillips. A corporação ainda realiza perícias para confirmar se o outro material é do indigenista Bruno Araújo Pereira.

“A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense. Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”, informou a PF.

Bruno e Dom desapareceram no dia 5, na região do Vale do Javari. O local onde os restos mortais foram encontrados foi apontado por Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”. Ele e o irmão, Oseney da Costa de Oliveira, foram presos pelo crime. Em nota divulgada mais cedo nesta sexta-feira, a PF afirmou que não há indícios de um mandante do assassinato, mas há a possibilidade de que mais pessoas estejam envolvidas na execução.