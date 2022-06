Polícia prende terceiro suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno e Dom

A Polícia Federal confirmou neste sábado, 18, a prisão do terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, se entregou às autoridades em Atalaia do Norte, no Amazonas, de acordo com informações da Polícia Federal.

“O Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal do Amazonas, informa que, na data de hoje, 18 de junho, Jeferson da Silva Lima, que se encontrava foragido, entregou-se na Delegacia de Polícia de Atalaia do Norte. O preso será interrogado e encaminhado para audiência de custódia”, informou a PF em nota.

Já estão presos em Atalaia do Norte (AM) os dois outros suspeitos pelo crime: os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, que confessou os assassinatos na última quarta, e Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”.

Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram nas terras indígenas em 5 de junho. As vítimas teriam sido mortas a tiros e seus corpos esquartejados e enterrados, conforme declarou o assassino confesso. Os restos mortais de ambos foram encontrados na quarta-feira, 15, e análises feitas pela Polícia Federal com a arcada dentária confirmaram a identidade do jornalista.