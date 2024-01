Os acenos de Boulos a Marta após almoço em São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (sem partido) se encontraram para um almoço neste sábado, 13, na residência de Marta. A aproximação acontece depois da articulação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a formação de uma chapa formada pela dupla para concorrer à prefeitura da capital paulista.

Boulos afirmou após o almoço que o PT vai definir a composição da chapa e que Marta agrega ao projeto para a cidade. “As diferenças políticas, críticas que fiz a ela, que ela fez a mim, isso só mostra que é uma aliança que amplia, não é uma aliança de duas pessoas que pensam da mesma forma. Já tivemos divergências, como, inclusive, na eleição passada”, afirmou. “a Marta agrega profundamente para o projeto que nós estamos construindo na cidade de São Paulo”, disse em outro momento.

Já a ex-prefeita publicou uma nota em que se disse honrada com a visita do deputado. “Nesta oportunidade, resgato o Manifesto Frente Ampla, que foi lançado nesta mesma residência. É a expressão do que esta reunião representa”, afirmou.

Boulos prometeu ainda organizar um encontro entre Marta e movimentos sociais para fazer uma “reconexão ao partido”. “Feita a filiação no Partido dos Trabalhadores, eu vou levá-la para um encontro com os movimentos sociais da cidade de São Paulo para que tenha essa reconexão da Marta de volta ao PT e retome sua relação com movimentos sociais, provavelmente já em fevereiro”, completou.