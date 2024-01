Marta recebe Boulos para almoço e sela reaproximação

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (sem partido) recebe, na tarde deste sábado, o deputado federal Guilherme Boulos em sua casa, na capital paulista. O encontro sela a aproximação entre os dois e dá força à articulação costurada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela formação de uma coligação para as eleições municipais deste ano, com Boulos como candidato a prefeito e Marta como vice.

Nesta semana, após uma conversa com Lula, em Brasília, em que foi sondada pelo presidente sobre a possibilidade de integrar a chapa de Boulos, Marta deixou o cargo de secretária de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo, após três anos à frente da pasta. A saída de Marta não foi bem recebida pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição. Aliados de nunes tentam impingir a imagem de “traidora” à agora ex-secretária.

Boulos chegou para o almoço no início da tarde, acompanhado pela mulher, Natalia Szermeta, e foi recebido por Marta e o marido, Marcio Toledo. Os anfitriões fizeram questão de receber os visitantes na porta do prédio para que o encontro fosse devidamente registrado pela imprensa. Também foi convidado para o almoço o deputado federal Rui Falcão, ex-presidente do PT e principal articulador da reaproximação entre Boulos e Marta.

Uma eventual formação de chapa ainda depende da filiação de Marta ao PT, partido em que pertenceu por décadas. O retorno de Marta ao partido ainda é visto internamente com desconfiança, por causa do voto de Marta favorável ao impeachment da então presidente Dilma Roussseff (PT), em 2016, e apoio à gestão de Michel Temer (MDB), mas também demonstra pragmatismo. Apesar de ter governado São Paulo há duas décadas (2001 a 2005), Marta tem forte forte recall e grande aceitação na periferia da cidade.

O próprio partido também precisa resolver como vai decidir pela escolha do vice de Boulos, uma vez que o deputado federal Eduardo Suplicy reivindicou a realização de prévias e colocou seu nome à disposição. É a primeira vez, desde a sua fundação, que o PT não terá candidato à prefeitura de São Paulo.

Na eleição de 2018 para a prefeitura, Boulos e Marta tiveram em lados opostos

O almoço também sela a a reaproximação entre Boulos e Marta, que estiveram em lados opostos na eleição municipal de 2018. Marta apoiou a chapa Bruno Covas/Ricardo Nunes, que venceu no segundo turno a coligação formada por Boulos e a deputada federal Luiza Erundina como vice.