O novo ato esvaziado em favor de Deltan Dellagnol em São Paulo

Um ato contra a cassação do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na Avenida Paulista, em São Paulo, reuniu cerca de 100 pessoas neste domingo, 4. A manifestação foi convocada pelo movimento Vem Pra Rua e contou com a presença de alguns parlamentares, como a deputada Adriana Ventura (Novo-SP) e o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP). Dallagnol não participou do ato. Há duas semanas, uma carreta também foi marcada pelo baixo público em Curitiba (PR).

Os manifestante pediam a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar um suposto abuso de poder de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, também foram vistos cartazes em tom crítico à indicação de Cristiano Zanin ao STF e à visita do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, ao Brasil.

Em discursos, os parlamentares e integrantes do Vem Pra Rua lamentaram a falta de união da direita brasileira e criticaram o centrão. Ao fim da manifestação, foram soltas 345 bexigas pretas em alusão aos 345 mil votos que Deltan Dallagnol recebeu na eleição de 2022.