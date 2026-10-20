Nova pesquisa Real Time Big Data, estratégias de Flávio e Lula para último debate e mais destaques desta terça

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Nova pesquisa Real Time Big Data será divulgada hoje, trazendo dados sobre intenções de voto e rejeição. A campanha de Lula ajusta estratégia para o último debate, buscando foco em propostas. Eleitores devem verificar locais de votação devido a alterações. Em São Paulo, previsão é de temperaturas mais baixas e garoa.

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data sobre o segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro deve ser divulgada nesta terça-feira, 20, cinco dias antes da votação que definirá a Presidência. O instituto ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Além das intenções de voto espontânea e estimulada, o levantamento vai medir a rejeição aos dois candidatos, a convicção dos eleitores e a possibilidade de mudança de escolha até domingo. O questionário também aborda propostas ligadas a segurança pública, economia, programas sociais, organização do governo e funcionamento das instituições.

O que a campanha de Lula pretende mudar para o último debate?

Depois do confronto realizado pela Band, aliados de Lula fizeram uma avaliação da participação do presidente e apontaram mudanças desejadas para o debate da TV Globo, marcado para sexta-feira. A expectativa na campanha é de uma postura mais tranquila, com maior espaço para a apresentação de propostas e respostas mais rápidas às provocações do adversário.

Na avaliação de integrantes da campanha petista, o encontro anterior ficou excessivamente concentrado em acusações e pouco avançou sobre os planos para um eventual próximo mandato. O grupo também considera que Lula deve insistir em temas que já explorou contra Flávio e ampliar a exposição de suas propostas. Essa avaliação pertence à campanha do presidente e não representa uma conclusão sobre o efeito eleitoral do debate.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que o eleitor deve conferir novamente onde vai votar?

A poucos dias do segundo turno, a Justiça Eleitoral ainda registra mudanças em locais de votação. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira, 19, 444 seções estavam com alteração prevista, atingindo cerca de 130,4 mil eleitores. O número pode continuar mudando até a véspera da eleição porque as informações são atualizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

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As mudanças são determinadas pelas zonas eleitorais e podem ocorrer por reformas, problemas provocados pelo clima ou outras condições que impeçam o funcionamento do local originalmente previsto. O TSE recomenda que o eleitor confira o endereço antes de sair de casa, pelo e-Título ou pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Como fica o tempo em São Paulo nesta terça-feira?

A cidade de São Paulo terá temperaturas mais baixas, muitas nuvens e possibilidade de garoa nesta terça. A previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 22°C, com céu encoberto durante a madrugada e a manhã e algumas aberturas de sol à tarde. A nebulosidade volta a aumentar durante a noite.

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No restante do estado, a chuva deve se concentrar principalmente no litoral, enquanto o interior tende a registrar tempo mais firme. Os maiores riscos de temporais no país ficam no Norte e no Nordeste, enquanto áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem ter geada pontual no início do dia.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.