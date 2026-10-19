Previsão do tempo: temperaturas caem em São Paulo nesta terça, 19; saiba a mínima

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 20 de outubro, indica temperaturas amenas e nebulosidade em São Paulo, com garoa pontual. O Sudeste ainda sente a frente fria, enquanto Norte e Nordeste registram forte chuva. O Sul terá amanhecer frio com geada. Confira os detalhes por região e as temperaturas das capitais.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 20 de outubro, indica um dia de temperaturas amenas e muita nebulosidade em São Paulo. Enquanto o Sudeste ainda sente os efeitos remanescentes de uma frente fria, Norte e Nordeste concentram as principais condições para chuva forte e temporais.

Na cidade de São Paulo, a madrugada e a manhã serão de céu encoberto, com possibilidade de garoa. Algumas aberturas de sol são esperadas durante a tarde, antes de um novo aumento da nebulosidade à noite. Os termômetros variam entre 15°C e 22°C, com acumulado previsto de 1,8 milímetro.

No estado paulista, a circulação de umidade mantém muitas nuvens principalmente no litoral, onde há possibilidade de chuva localizada. Nas demais áreas, o tempo tende a ficar mais firme, com maior aquecimento no interior. No norte e noroeste do estado, a umidade relativa do ar pode cair para 20% a 30%.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o tempo firme predomina nos três estados, mas o amanhecer será frio. No Rio Grande do Sul, as mínimas podem se aproximar de 2°C, e há possibilidade de geada pontual nas serras gaúcha e catarinense.

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Sudeste: a frente fria ainda provoca chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais. No norte e nordeste mineiro, as precipitações podem ser mais fortes. Em São Paulo, a chuva fica mais localizada no litoral.

Centro-Oeste: Mato Grosso e o norte de Goiás podem registrar pancadas fortes ao longo do dia. Mato Grosso do Sul terá maior estabilidade, enquanto no Distrito Federal não há previsão de chuva significativa.

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Nordeste: Bahia, Maranhão e Piauí concentram as principais instabilidades, com pancadas moderadas a fortes e temporais isolados. No interior de Pernambuco, por outro lado, a umidade pode cair para 12% a 20%. Rajadas de vento podem alcançar 70 km/h no litoral.

Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins terão condições para chuva forte e temporais localizados. No Pará, as instabilidades atingem sobretudo o oeste e o centro-sul. O calor continua intenso, com máximas entre 32°C e 35°C nas capitais.

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Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?

Os principais pontos de atenção estão no Norte e no Nordeste, onde calor e umidade favorecem chuva forte e temporais isolados. Também há possibilidade de precipitações mais intensas no norte de Minas Gerais.

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No Sul, o destaque muda de sinal: o frio do amanhecer pode provocar geada pontual nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em São Paulo, o cenário é mais tranquilo, com temperaturas amenas, muitas nuvens e possibilidade de garoa.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 20 de outubro:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 16°C / 29°C



Brasília (DF): 20°C / 32°C



Curitiba (PR): 10°C / 20°C



Florianópolis (SC): 15°C / 19°C



Goiânia (GO): 19°C / 34°C



Manaus (AM): 25°C / 32°C



Porto Alegre (RS): 11°C / 21°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 24°C



Salvador (BA): 24°C / 32°C



São Paulo (SP): 15°C / 22°C