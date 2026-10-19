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Previsão do tempo: temperaturas caem em São Paulo nesta terça, 19; saiba a mínima

Chuva forte ameaça áreas do Norte e Nordeste, e o Sul amanhece sob risco de geada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 18h00
Pessoas caminhando em uma calçada urbana, com um painel digital mostrando 17°C. Duas mulheres em primeiro plano usam casacos e calças escuras. Ao fundo, um homem com cabelo rosa corta o cabelo de outro homem sentado em um banco, usando uma capa colorida. Carros e edifícios compõem o cenário
Pessoas caminhando na Avenida Paulista durante manhã de frio em São Paulo (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
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A previsão do tempo para esta terça-feira, 20 de outubro, indica um dia de temperaturas amenas e muita nebulosidade em São Paulo. Enquanto o Sudeste ainda sente os efeitos remanescentes de uma frente fria, Norte e Nordeste concentram as principais condições para chuva forte e temporais.

Na cidade de São Paulo, a madrugada e a manhã serão de céu encoberto, com possibilidade de garoa. Algumas aberturas de sol são esperadas durante a tarde, antes de um novo aumento da nebulosidade à noite. Os termômetros variam entre 15°C e 22°C, com acumulado previsto de 1,8 milímetro.

No estado paulista, a circulação de umidade mantém muitas nuvens principalmente no litoral, onde há possibilidade de chuva localizada. Nas demais áreas, o tempo tende a ficar mais firme, com maior aquecimento no interior. No norte e noroeste do estado, a umidade relativa do ar pode cair para 20% a 30%.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: o tempo firme predomina nos três estados, mas o amanhecer será frio. No Rio Grande do Sul, as mínimas podem se aproximar de 2°C, e há possibilidade de geada pontual nas serras gaúcha e catarinense.

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Sudeste: a frente fria ainda provoca chuva no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em áreas de Minas Gerais. No norte e nordeste mineiro, as precipitações podem ser mais fortes. Em São Paulo, a chuva fica mais localizada no litoral.

Centro-Oeste: Mato Grosso e o norte de Goiás podem registrar pancadas fortes ao longo do dia. Mato Grosso do Sul terá maior estabilidade, enquanto no Distrito Federal não há previsão de chuva significativa.

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Nordeste: Bahia, Maranhão e Piauí concentram as principais instabilidades, com pancadas moderadas a fortes e temporais isolados. No interior de Pernambuco, por outro lado, a umidade pode cair para 12% a 20%. Rajadas de vento podem alcançar 70 km/h no litoral.

Norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins terão condições para chuva forte e temporais localizados. No Pará, as instabilidades atingem sobretudo o oeste e o centro-sul. O calor continua intenso, com máximas entre 32°C e 35°C nas capitais.

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Onde estão os maiores riscos nesta terça-feira?

Os principais pontos de atenção estão no Norte e no Nordeste, onde calor e umidade favorecem chuva forte e temporais isolados. Também há possibilidade de precipitações mais intensas no norte de Minas Gerais.

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No Sul, o destaque muda de sinal: o frio do amanhecer pode provocar geada pontual nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em São Paulo, o cenário é mais tranquilo, com temperaturas amenas, muitas nuvens e possibilidade de garoa.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 20 de outubro:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 29°C
  • Brasília (DF): 20°C / 32°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 19°C / 34°C
  • Manaus (AM): 25°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 11°C / 21°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 24°C
  • Salvador (BA): 24°C / 32°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 22°C
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Clima
Previsão do tempo
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