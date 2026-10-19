Campanha de Lula já sabe o que ele pode mudar para melhorar performance em debate da TV Globo

Um dia após o debate entre presidenciáveis da TV Band, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já fez uma análise do desempenho do petista e identificou em quais pontos o mandatário precisa melhorar no encontro entre os candidatos ao Palácio do Planalto realizado pela TV Globo, que acontecerá nesta sexta-feira.

Aliados do petista esperam menos nervosismo e que ele se concentre na apresentação de propostas que seriam realizadas em um eventual quarto mandato.

Ontem, o debate foi marcado por trocas de acusações e pela ausência da apresentação do caminho que o vencedor trilhará caso seja eleito nas urnas no próximo domingo.

Isso fez com que as duas campanhas concordassem com a leitura de que o confronto foi improdutivo e com o diagnóstico de que dificilmente quem estava indeciso tenha optado por um dos lados.

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Além da espera por um Lula mais tranquilo e propositivo, o time do petista também quer que ele responda de forma mais rápida às provocações e acusações e aproveite o tempo que terá para jogar luz sobre seu plano de governo.

Por outro lado, o entorno do presidente avalia que ele foi bem ao fazer perguntas sobre escândalos do bolsonarismo, como a relação com Daniel Vorcaro, com milícias e a atuação de Flávio Bolsonaro na defesa do assassino da menina Ana Clara Gomes Machado. O presidenciável do PL não respondeu a nenhuma delas, o que tem potencial, na avaliação de auxiliares de Lula, de incomodar o eleitorado indeciso.

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Além disso, acreditam que o mandatário deve explorar ainda mais a soberania nacional e a simpatia de Flávio pelo armamento da população – assunto que contribuiu para a derrota de Jair Bolsonaro em 2022.