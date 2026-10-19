Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Campanha de Lula já sabe o que ele pode mudar para melhorar performance em debate da TV Globo

Aliados do petista esperam menos nervosismo e foco em apresentação de propostas que seriam realizadas em um eventual quarto mandato

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 18h42 | Atualizado em 19 out 2026, 19h15
Homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e gravata listrada em azul, verde e amarelo, sentado em um estúdio com fundo azul escuro e pontos de luz desfocados. Ele olha para a direita, com expressão séria. À frente, um púlpito cinza com o logotipo da Band.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante debate na Band  (TV Band/Divulgação)
Continua após publicidade
Campanha de Lula já sabe o que ele pode mudar para melhorar performance em debate da TV Globo Priorize VEJA no Google

Um dia após o debate entre presidenciáveis da TV Band, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já fez uma análise do desempenho do petista e identificou em quais pontos o mandatário precisa melhorar no encontro entre os candidatos ao Palácio do Planalto realizado pela TV Globo, que acontecerá nesta sexta-feira.

Aliados do petista esperam menos nervosismo e que ele se concentre na apresentação de propostas que seriam realizadas em um eventual quarto mandato.

Ontem, o debate foi marcado por trocas de acusações e pela ausência da apresentação do caminho que o vencedor trilhará caso seja eleito nas urnas no próximo domingo.

Isso fez com que as duas campanhas concordassem com a leitura de que o confronto foi improdutivo e com o diagnóstico de que dificilmente quem estava indeciso tenha optado por um dos lados.

Siga
Continua após a publicidade

Além da espera por um Lula mais tranquilo e propositivo, o time do petista também quer que ele responda de forma mais rápida às provocações e acusações e aproveite o tempo que terá para jogar luz sobre seu plano de governo.

Por outro lado, o entorno do presidente avalia que ele foi bem ao fazer perguntas sobre escândalos do bolsonarismo, como a relação com Daniel Vorcaro, com milícias e a atuação de Flávio Bolsonaro na defesa do assassino da menina Ana Clara Gomes Machado. O presidenciável do PL não respondeu a nenhuma delas, o que tem potencial, na avaliação de auxiliares de Lula, de incomodar o eleitorado indeciso.

Continua após a publicidade

Além disso, acreditam que o mandatário deve explorar ainda mais a soberania nacional e a simpatia de Flávio pelo armamento da população – assunto que contribuiu para a derrota de Jair Bolsonaro em 2022.

Publicidade
TAGS:
debate
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).