A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno

Uma nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa pelo segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada na próxima terça-feira, 20. O levantamento, o primeiro do instituto desde a votação de 4 de outubro, vai atualizar as intenções de voto dos dois candidatos e medir a rejeição de cada um na reta final da corrida pelo Palácio do Planalto.

A pesquisa também vai investigar o grau de convicção dos eleitores em suas escolhas e a possibilidade de mudança de voto até o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Outro bloco do questionário avaliará a opinião dos brasileiros sobre propostas em discussão para o futuro do país, envolvendo segurança pública, economia, programas sociais, regras eleitorais e o funcionamento das instituições.

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Como está a disputa?

A nova rodada do Real Time Big Data vai medir as intenções de voto dos brasileiros em Lula e Flávio Bolsonaro por meio de duas modalidades de pesquisa.

Na primeira espontânea, os entrevistados deverão indicar em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos. Já na pesquisa estimulada, os eleitores escolherão entre Lula e Flávio, com a possibilidade de declarar voto branco, nulo ou indecisão.

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O instituto também perguntará em quem os entrevistados votaram no primeiro turno, permitindo identificar como os diferentes grupos de eleitores se posicionam diante da disputa final pela Presidência.

Outro indicador previsto no levantamento é a rejeição eleitoral de Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados serão questionados sobre em qual dos dois candidatos não votariam para presidente da República. O questionário também permite que o eleitor declare rejeição a ambos ou que não rejeita nenhum deles.

O que os brasileiros pensam sobre propostas para o próximo governo?

A pesquisa também vai investigar a posição dos eleitores sobre propostas relacionadas à segurança pública, à organização do governo federal e ao funcionamento das instituições.

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Entre os temas apresentados estão a criação de cinco novos presídios federais de segurança máxima, a classificação de facções criminosas como organizações narcoterroristas e a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.

O questionário ainda inclui a criação de um Ministério da Segurança Pública para integrar as ações do governo federal e dos estados no combate à criminalidade.

Na área institucional, serão avaliadas propostas como a redução de pelo menos dez ministérios, a limitação de decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o fim da possibilidade de reeleição para presidente da República. Outra questão abordará a retirada da prerrogativa presidencial de indicar ministros do STF.

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Quais propostas econômicas e sociais serão avaliadas?

O Real Time Big Data também vai medir o posicionamento dos entrevistados sobre iniciativas voltadas à economia, ao emprego e aos programas sociais.

Entre elas estão a ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura e no desenvolvimento da indústria brasileira por meio de um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Na área da saúde, os entrevistados deverão avaliar a proposta de ampliar o programa Farmácia Popular para incluir exames de diagnóstico e acompanhamento médico.

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O questionário também prevê perguntas sobre a expansão do Pé-de-Meia para estudantes universitários, o perdão de dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) que atendam a critérios estabelecidos pelo governo e a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem diminuição dos salários.

Em cada uma das propostas apresentadas, os eleitores deverão informar se são favoráveis, contrários ou se ainda não possuem opinião formada.

Quando será divulgada a pesquisa Real Time Big Data?

A pesquisa Real Time Big Data está prevista para ser divulgada em 20 de outubro de 2026. O levantamento será realizado entre os dias 15 e 19 de outubro, com 2.000 entrevistas em todo o Brasil.

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A margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é de responsabilidade da Real Time Mídia Ltda., que utiliza o nome Real Time Big Data, e será realizada com recursos próprios da empresa, responsável também pela contratação. O registro na Justiça Eleitoral é BR-02952/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.