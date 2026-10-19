TSE ainda atualiza locais de votação para o 2º turno a poucos dias da eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está mudando várias vezes ao dia o número de seções eleitorais que serão alteradas do primeiro para o segundo turno, faltando poucos dias para a votação. Durante o fim de semana, o painel de dados da Corte apontava que mais de 2. 000 seções haviam sido modificadas –nesta segunda, 19, pela manhã, eram 774, e até a publicação desta reportagem, foi para 444. Segundo o número mais recente, as mudanças impactam 130,4 mil eleitores.

De acordo com o TSE, o painel de dados está sendo atualizado e pode variar até a véspera da votação, que acontece no próximo domingo, 25. As informações são fornecidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado. “É importante esclarecer que não é o TSE que determina as mudanças de locais de votação. Essas decisões são tomadas no âmbito das próprias zonas eleitorais, que conhecem as peculiaridades de cada localidade, avaliam as condições dos imóveis e adotam as providências necessárias, observadas as normas da Justiça Eleitoral”, informou o tribunal em nota.

Por isso, o TSE reforça a necessidade de que o eleitor acompanhe se houve alguma mudança e se certifique do endereço antes de comparecer às urnas. O ministro presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, determinou que os TREs promovam “ampla divulgação sobre eventuais alterações em locais de votação, por meio dos canais de comunicação disponíveis, a fim de manter o eleitorado devidamente informado, além de evitar deslocamentos equivocados no dia da eleição”.

É possível consultar o local de votação no aplicativo do e-Título e no site do TSE.

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Por que as seções estão mudando do 1º para o 2º turno?

O TSE diz que as alterações são por reformas, impactos climáticos ou outras questões práticas que afetem a capacidade do lugar de receber as urnas e os eleitores. A Corte citou um exemplo em Confresa, em Mato Grosso, onde chuvas danificaram a cobertura de uma escola municipal que foi usada como local de votação no 1º turno.

Não é incomum que haja mudanças nos locais de votação entre os turnos: ainda de acordo com o painel de dados do TSE, em 2022, houve 5. 822 seções alteradas e em 2018, 2. 387.

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Até o momento, o estado onde mais há mudanças é Minas Gerais, com 106 seções. Em seguida, aparecem o Paraná, com 58, e o Maranhão, com 37.