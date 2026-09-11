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Nova pesquisa Datafolha, queda do sigilo do caso Master, chuvas em SP, inflação e mais destaques desta sexta

São Paulo entra em alerta para tempestades, Rock in Rio retoma programação com K-pop e os 25 anos dos atentados terroristas nos EUA

Por Da Redação 11 set 2026, 06h53
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial será divulgada nesta sexta-feira, 11, a menos de um mês do primeiro turno. O levantamento será o primeiro do instituto realizado depois da escalada da crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e as mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro. Serão atualizados os cenários de primeiro e segundo turnos, com destaque para o confronto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, além de simulações de Lula contra Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.

A pesquisa também vai medir rejeição, firmeza do voto e o eventual impacto da crise no Supremo sobre a escolha para presidente. O Datafolha perguntará ainda o que os eleitores consideram que deveria acontecer com Moraes e Mendonça diante dos episódios recentes e atualizará a aprovação e a avaliação do governo Lula. Foram entrevistados 2.002 eleitores entre 8 e 11 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que muda com a queda do sigilo do caso Master?

O ministro André Mendonça, do STF, atendeu a uma determinação do presidente da Corte, Edson Fachin, e retirou o sigilo de 15 processos relacionados às investigações do caso Master. São dois inquéritos, uma reclamação e doze petições. Permanecem protegidas apenas diligências cujo segredo seja considerado imprescindível, como determinadas quebras de sigilo em andamento. Fachin também determinou que a íntegra dos processos seja compartilhada com a Presidência e os demais ministros do Supremo.

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A medida ocorre em meio às tentativas de Fachin de conter a crise interna da Corte. O presidente do STF cancelou as sessões de julgamento da semana e marcou uma sessão pública para terça-feira, 15, às 10h, quando os ministros deverão discutir decisões conflitantes relacionadas ao afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

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O raio-x dos ministros do STF

Qual é o risco das tempestades em São Paulo?

A Defesa Civil paulista colocou o estado em alerta entre esta sexta-feira e sábado diante da formação de um ciclone extratropical no Sul do país. A previsão é de chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo, com o período mais crítico entre a tarde e a noite desta sexta e a madrugada e manhã de sábado. Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba concentram o maior risco de fenômenos severos, incluindo, pontualmente, microexplosões e tornados em áreas isoladas.

A capital, a Região Metropolitana, Campinas, Vale do Paraíba e o litoral também estão sob alerta. A Defesa Civil instala a partir das 14h desta sexta um Gabinete de Crise para acompanhar a evolução das tempestades e coordenar a resposta a eventuais ocorrências.

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O que esperar da inflação de agosto?

Na economia, o IBGE divulga nesta sexta-feira a inflação oficial de agosto. As estimativas das instituições financeiras apontam para deflação mensal entre 0,26% e 0,31%, movimento atribuído principalmente ao alívio nas tarifas de energia elétrica provocado pelo bônus de Itaipu. A prévia da inflação, medida pelo IPCA-15, já havia registrado queda de 0,40% no mês.

Quais são os destaques da volta do Rock in Rio?

O Rock in Rio retoma sua programação nesta sexta-feira com um dia marcado pela presença do K-pop. O Stray Kids encerra o Palco Mundo à 0h05, depois de NEXZ, Hwasa e Alok. No Palco Sunset, Jamiroquai fecha a noite às 22h45, após apresentações de Jota.pê com Luedji Luna e Zaynara, Os Garotin com Duquesa e PJ Morton. MC Cabelinho, Anna e Neelix & Vegas também estão entre as atrações do dia.

Como os Estados Unidos chegam aos 25 anos do 11 de Setembro?

Os Estados Unidos lembram nesta sexta-feira os 25 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001. Um quarto de século depois dos ataques da Al-Qaeda ao World Trade Center e ao Pentágono, uma pesquisa Reuters/Ipsos citada por VEJA mostra uma mudança na percepção dos americanos sobre o terrorismo: 33% apontam atualmente o terrorismo doméstico como a principal ameaça à segurança, contra 20% que citam grupos estrangeiros. Quando a pergunta trata especificamente de atentados motivados por ideologia, 61% consideram extremistas domésticos uma ameaça maior.

O aniversário também reacende o debate sobre o legado dos ataques e a persistência de teorias conspiratórias. Segundo a coluna Mundialista, de VEJA, cerca de 20% dos americanos ainda acreditam em versões alternativas sobre o 11 de Setembro, apesar das investigações realizadas ao longo das últimas décadas.

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