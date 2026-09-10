Por que tantos ainda acreditam em falsas teorias sobre Onze de Setembro?

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Os 25 anos do 11 de Setembro reacendem o debate sobre o impacto e as persistentes teorias conspiratórias que, mesmo após décadas e investigações exaustivas, ainda cativam cerca de 20% dos americanos. O texto explora a resiliência dessas narrativas, desde explosivos plantados a alegações sobre o Pentágono, e a contradição entre os fatos e a crença popular.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os 25 anos dos tenebrosos atentados, lembrados amanhã numa Nova York governada por um prefeito muçulmano de esquerda que faz parte da turma para a qual os Estados Unidos “mereceram” os ataques, obrigatoriamente despertam discussões sobre o que mudou nos Estados Unidos desde a queda das Torres Gêmeas depois de atingidas por aviões sequestrados por terroristas árabes. É, obviamente, uma discussão interminável. O que não está em discussão: um número sólido, de cerca de 20% dos americanos, continua a acreditar em teorias conspiratórias sobre os atentados.

Os motivos são múltiplos. Eventos de enorme repercussão sempre têm uma ala de “desconfiados”, pessoas que rejeitam as explicações oficiais, o que pode ser saudável em regimes opressivos, mas se torna simplesmente idiota quando oceanos de informação estão disponíveis (embora, ressalte-se, não todas, incluindo a notável exceção sobre o verdadeiro papel de funcionários sauditas perigosamente próximos dos autores dos atentados).

Talvez uma das maiores explicações para tentar entender a persistência do fenômeno seja o “sucesso” dos atentados em si. Seus planejadores e autores imaginavam algo de enorme impacto ao sequestrar cinco aviões para jogá-los contra alvos simbólicos, deixando provavelmente 300 ou 400 vítimas. A queda das Torres Gêmeas lançou este cálculo em outro patamar, com 2. 977 vítimas (excluindo-se os 19 sequestradores). Nada nem remotamente parecido havia acontecido ou voltou a acontecer.

Justamente por ser difícil entender como os prédios ruíram sob o impacto dos dois aviões e do combustível em chamas que atingiu suas estruturas, a teoria conspiratória mais comum é a que “eles”, geralmente identificados como forças sinistras a serviço do governo, haviam instalado cargas explosivas em diversos andares. Todas as sucessivas e minuciosas investigações desmentiram essa “explicação”, mas ela continua a prosperar.

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MAIS ABSURDO, MELHOR

Para que as cargas explodissem, os aviões teriam que ser sequestrados. Daí, outra teoria conspiratória comum, a de que as forças de segurança dos Estados Unidos deixaram deliberadamente os terroristas livres para agir. O número de envolvidos na conspiração teria que chegar a muitos milhares. É insano, mas tem muitos adeptos.

Outras teorias: não foi um avião jogado no Pentágono, mas um míssil. As “provas” visuais são incessantes. E o que aconteceu com o avião efetivamente sequestrado, com suas 184 pessoas a bordo? É claro que os conspiracionistas têm explicação para tudo.

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E não poderiam faltar os judeus numa teoria conspiratória. São múltiplas as alegações. A mais conhecida é que os funcionários judeus não foram trabalhar no World Trade Center no fatídico dia. Segundo um levantamento feito pela BBC, morreram nos atentados pelo menos 119 pessoas de origem judaica confirmada, mais 72 consideradas judias, mas sem confirmação total.

As teorias vão continuar, independentemente dos fatos. Entre eles: os Estados Unidos, que teriam tramado o falso atentado para justificar intervenção externa, saíram mais fracos da guerra do Afeganistão e, depois, do Iraque. Os talibãs, que deram esconderijo a Osama bin Laden e seus acólitos, voltaram ao poder no Afeganistão – e hoje usam a vastidão de equipamentos deixados para trás quando Joe Biden decretou a retirada definitiva das forças americanas. A intervenção no Iraque fortaleceu os xiitas e, consequentemente, o Irã. Tudo contra os interesses dos Estados Unidos.

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Se foi tudo uma trama americana, muita coisa deu errado. Nada disso, evidentemente, mudará a cabeça dos conspiracionistas e a lei que rege esse tipo de pensamento: quanto mais absurda a “explicação”, mais sucesso fará.