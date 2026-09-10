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Política

Fachin derruba sigilo das investigações do caso Master

Ministro determinou que apenas 'diligências cujo sigilo seja imprescindível' permaneçam blindadas

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 22h36 | Atualizado em 10 set 2026, 22h50
Homem de óculos, bigode e terno azul com toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, olha para frente em um tribunal
O presidente do STF, Edson Fachin. (Alejandro Zambrana/STF)
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Fachin derruba sigilo das investigações do caso Master Priorizar nos meus resultados Google

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira, 10, que André Mendonça levante o sigilo das investigações do caso Master. Ele proferiu a decisão no mesmo procedimento em que determinou as suspensões tanto da decisão que afastou Andrei Rodrigues da direção da Polícia Federal quanto da liminar de Flávio Dino que reverteu a medida.

“Solicite-se ao eminente ministro André Mendonça (Relator da Pet 15.556), a remessa, em HD próprio, a esta Presidência e aos Gabinetes dos eminentes Ministros, de todos os procedimentos contidos ou relacionados à Pet 15.556, bem como o levantamento do sigilo da Pet 15.556 (e dos procedimentos nela contidos ou a ela relacionados), ressalvado apenas o que diga respeito a diligências cujo sigilo seja imprescindível à realização da medida”, diz trecho da decisão de Fachin.

Na qualidade de presidente da Corte, Fachin tem atuado para intermediar a grave crise entre os ministros. Ele cancelou as sessões de julgamento da semana e tem procurado cada um dos magistrados da Corte para costurar uma saída. Ele agendou uma sessão pública na próxima terça-feira, 15, às 10h, para discutir a derrubada das decisões de Mendonça e Dino.

A crise dentro do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a escalar na semana passada, depois de André Mendonça retirar o sigilo de um braço de investigação do Master. Um relatório da Polícia Federal, a partir dos dados encontrados no celular de Daniel Vorcaro, revelou conexões entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes. O escritório da esposa dele foi contratado por cifras milionárias.

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Na última terça, 8, Mendonça determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Um dos argumentos utilizados foi um monitoramento do ministro, registrado em relatórios de inteligência do órgão. No dia seguinte, quarta-feira, 9, Flávio Dino concedeu uma liminar reintegrando Rodrigues. Não é usual na Corte que a decisão de um ministro possa se sobrepor ou anular a do outro.

Como resposta, Fachin determinou a suspensão das duas decisões desta semana e cancelou as sessões plenárias, marcando o próximo encontro entre os dez ministros (uma cadeira está vaga) na próxima terça.

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Luiz Edson Fachin
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Supremo Tribunal Federal - STF
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