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Agenda Verde

Tornado e tempestade: veja as regiões em alerta nesta quinta e sexta

Inmet emitiu aviso de clima severo em partes do centro-sul

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h48 | Atualizado em 10 set 2026, 14h58
Mapa do Brasil com o estado do Paraná em destaque vermelho, mostrando cidades como Curitiba, Londrina e Cascavel. Estados vizinhos como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina são visíveis, assim como o Paraguai e o oceano
Sul em alerta: tempestades atingem a região nesta quinta e sexta (Inmet/Reprodução)
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Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou parte do Paraná, Santa Catarina e São Paulo em alerta vermelho para a ocorrência de tempestade e tornados entre hoje e amanhã, com possibilidade de chuva superior a 100 mm/dia, ventos acima dos 100 km/h e queda de granizo.

O aviso vale para quase todo o Paraná, com exceção da região norte, além de áreas do norte e oeste catarinense e sul paulista, incluindo o litoral. “Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário”, alerta o órgão meteorológico. 

Mapa do Brasil com o estado do Paraná em destaque vermelho, mostrando cidades como Curitiba, Londrina e Cascavel. Estados vizinhos como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina são visíveis, assim como o Paraguai e o oceano
Sul em alerta: tempestades atingem a região nesta quinta e sexta (Inmet/Reprodução)
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Nas áreas de tempo severo, fortes correntes de ar descendentes dentro das nuvens podem atingir a superfície com intensidade, causando microexplosões, granizo, e até mesmo tornados em pontos isolados. Segundo o Climatempo, os locais com a maior possibilidade de formação do fenômeno são o norte e oeste paranaense, o sul e sudoeste paulista e o sul e leste de Mato Grosso. Já na sexta-feira, o risco se estende para todo o estado do Paraná.

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Apesar das condições climáticas favoráveis à formação, o Inmet destaca que a previsibilidade de eventos de tempo severo é baixa e pontual, e que não é possível determinar com exatidão onde tais eventos ocorrerão com antecedência.

A recomendação é que, em situação de perigo aparente, a população procure abrigo e evite permanecer ao ar-livre. Em caso de rajadas de vento, é importante não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

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Mapa do Brasil destacando o risco de tornado para quinta-feira, 10 de setembro de 2020. A área em vermelho, indicando possibilidade de tornado, abrange o estado do Paraná (PR) e parte do Mato Grosso do Sul (MS) e São Paulo (SP). O mapa exibe o litoral e o oceano Atlântico. No canto inferior direito, o logo da Climatempo
alerta de tornado (Climatempo/Reprodução)
Mapa do Brasil mostrando o estado do Paraná em vermelho, indicando risco de tornado para sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Os estados vizinhos, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina, aparecem em cinza. O oceano Atlântico está à direita
Alerta de tornado (Climatempo/Reprodução)
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Instabilidade em todo o centro-sul

A instabilidade não ficará restrita apenas às áreas de maior severidade. Segundo a previsão do Climatempo, chuvas, trovoadas e tempestades podem ocorrer também no sul de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, além de São Paulo, Rio de Janeiro e no norte do Rio Grande do Sul.

Para essas regiões, o Inmet emitiu um alerta laranja, destacando a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

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