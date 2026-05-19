Fenômeno que preocupa cientistas pode desencadear crise alimentar e climática em escala mundial

SUPER EL NIÑO: O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Aquecimento das águas do Pacífico tropical pode atingir níveis excepcionais, em um cenário comparado por cientistas ao super El Niño de 1877-1878

Super El Niño pode marcar o ano de 2026

01.

O fenômeno ocorre quando as águas da região central e leste do Oceano Pacífico Equatorial ficam anormalmente mais quentes, alterando padrões globais de chuva, temperatura e ventos

O que é o El Niño

02.

O El Niño pode provocar secas em partes da Ásia, Austrália e Amazônia, além de chuvas intensas em áreas da América do Sul

Secas, enchentes e calor extremo

03.

O super El Niño de 1877-1878 provocou secas severas  e fome extrema. Estudos estimam que mais de 50 milhões morreram em países como Índia, China e Brasil

A tragédia que virou referência mundial

04.

Especialistas alertam que o planeta mais quente pode potencializar secas, ondas de calor, incêndios florestais e tempestades extremas associadas ao fenômeno

Aquecimento global amplia os riscos

05.

Satélites, sensores e modelos climáticos permitem prever episódios fortes de El Niño com meses de antecedência. O desafio agora é a adaptação real aos riscos

O mundo está mais preparado hoje

06.

Jornalismo perspicaz e análises envolventes

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