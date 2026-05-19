SUPER EL NIÑO: O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Aquecimento das águas do Pacífico tropical pode atingir níveis excepcionais, em um cenário comparado por cientistas ao super El Niño de 1877-1878
O fenômeno ocorre quando as águas da região central e leste do Oceano Pacífico Equatorial ficam anormalmente mais quentes, alterando padrões globais de chuva, temperatura e ventos
O El Niño pode provocar secas em partes da Ásia, Austrália e Amazônia, além de chuvas intensas em áreas da América do Sul
O super El Niño de 1877-1878 provocou secas severas e fome extrema. Estudos estimam que mais de 50 milhões morreram em países como Índia, China e Brasil
Especialistas alertam que o planeta mais quente pode potencializar secas, ondas de calor, incêndios florestais e tempestades extremas associadas ao fenômeno
Satélites, sensores e modelos climáticos permitem prever episódios fortes de El Niño com meses de antecedência. O desafio agora é a adaptação real aos riscos
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